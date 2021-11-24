AA 24 Kasım 2021 Çarşamba 22:32 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 22:34

Balçova ilçesinde bir otelde düzenlenen "Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşan Gülle, 2020'nin götürdükleriyle 2021 ve sonrasının ise getirdikleriyle hatırlanacağını söyledi.

Gençlerin ihracata katılmasının önemine değinen Gülle, genç ihracatçıların salgın döneminden dersler çıkarması gerektiğine işaret etti.

"BAE BİZDEN ÜRÜN ALMAYA HAZIR"

Geçen yıl ile bu yıl arasında çok ciddi farklar olduğuna değinen Gülle, "Geçen yıl talep yoktu, bu yıl tam kapasite ile çalışıyoruz. Lojistik ilk belirti oldu bu yeni dönemin. Bu yeni dönemde vahşi bir taleple gelen dönemin 2021'de nimetlerini yiyoruz. İhracat ailesi olarak sürekli rekora giden ve istikrarlı bir şekilde artan ihracatla bu ülkenin geleceği için umut olduk. Bu nedenle bugün ödül alan arkadaşlarımız bizim için çok değerli" dedi.

Sabah Dubai'den geldiklerini dile getiren Gülle, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerimiz kesintiye uğraşmıştı. Ama oluşan olumlu iklimle yaptığımız ticari heyetin karşılığında son derece iyi ilişkiler ve güzel haberlerle döndük. Siyasetin, iyi ilişkilerin karşılığını bugün Ankara'da yapılan anlaşma ile gördük. Ticaret kısmına baktığımızda da gerçekten hem müteahhitlerimize hem de ihracat ailemize 'çorabından yatına kadar bize satacağınız her ürün için teklife açığız' dediler. İnşallah bu teklifi en kısa zaman içinde oluşturacağımız ticaret heyetiyle değerlendireceğiz."



Hedeflerinin cari açığı sıfırlamak olduğunu vurgulayan Gülle, "ihracatla büyüme" hedefiyle emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekledi.

"EİB HEDEFİNE 5 AY ÖNCE ULAŞTI"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Türkiye'nin 2023'te hedefinin en büyük 10 ekonomiden biri olmak olduğunu söyledi.

EİB'nin 2021 yıl sonu hedefi olan 15 milyar dolar ihracat hedefine 5 ay önceden ulaştığını belirten Eskinazi, "2021 yıl sonu 16 milyar dolara yükselttiği hedefini ise haftalar öncesinden yakalayan, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanında yaptığı projelerle, atılımlarla, dünyada ilkleri gerçekleştirerek Türkiye'de İhracatçı Birlikleri arasında öncü, Ege İhracatçı Birlikleri olarak şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz, 2023 hedefinin gerçekleşmesi için eğitimden, ekonomik özgürlükten, entelektüel sermayeden uzak kalan adımların bir an önce güçlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2020'de EİB bünyesinden en fazla ihracat yapan 58 firmaya 61 ödül verildi.

EİB üzerinden en fazla ihracat yapan Pergamon olurken, ikinci sırada Petkim, üçüncü sırada ise Arçelik yer aldı.

Gülle'ye etkinlik sonunda plaket takdim edildi.