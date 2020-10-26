Gövde yüksekliği 244 metreye ulaştı! Türkiye'nin en büyüğünde adım adım sona geliniyor

IHA 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:54 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:54

Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarına devam edilirken, gövde yüksekliği 244 metreye ulaştı. Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 87’lik fiziki gerçekleşme sağlanırken, santral binasının yapımı da sürüyor. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 55’e ulaştığı santral binasında, dev jeneratörler monte edilmeye başlandı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Yusufeli Barajı HES Proje Müdürü Sezai Yıldız, 2021 yılının Nisan ayında Yusufeli Barajı’nda elektrik üretiminin başlayacağını belirterek çalışmaların 24 saat devam ettiğini söyledi. Yıldız, gövde yüksekliğinin 244 metreye ulaştığını ve tamamlanmasına son 31 metre kaldığını belirterek "Farklı ünitelerde, dolu savaklarda, şalt binamız bitme aşamasında. Ayrıca santral binamız toplam kurulu gücü 558 megavat şuanda elektro mekanik imalatlarımız ve jeneratör imalatlarımız montaj çalışmalarına devam ediliyor. Baraj deyince insanın aklına direk gövde geliyor. Bu kadar yatırımın faydaya dönüşeceği santral binasında betonarme binasının yanı sıra türbin ve jeneratör imalatlarımız devam ediyor. Orada da şuan yüzde 55 seviyesinde fiziki gerçekleşmemiz var. Yusufeli Barajı enerji amaçlı yapılan bir proje, tamamlandığında tesisin kurulu gücü 558 MW, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kWh/yıl olacak. Aynı zamanda ülke ekonomisine 1,5 milyar TL’lik yıllık katkı sağlayacak. 2021’in Nisan ayında Allah nasip ederse barajımız tamamlanacak, elektrik üretmeye başlayacağız. Yusufeli barajında en yeni teknolojilerle yerli ve milli imkanlarla yerli mühendis ve işçilerin emekleriyle devam ediyor" dedi.

Yıldız, toplam beton hacmi 4 milyon 100 bin metreküp olan baraj inşaatında şuana kadar yaklaşık 3 milyon 700 metreküp hacme ulaşıldığını sözlerine ekledi.