İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2022 Pazartesi / 12 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6421
  • EURO
    19,7023
  • ALTIN
    1075.47
  • BIST100
    4966.21
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gözler Abdülhamid Han gemisinde! Sondaja başlandı
Ekonomi

Gözler Abdülhamid Han gemisinde! Sondaja başlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'de bulunan Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
Gözler Abdülhamid Han gemisinde! Sondaja başlandı
ABONE OL

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

  • Abdülhamid Han
  • sondaj gemisi
  • Taşucu-1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.