Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.

Zam oranı yüzde 35,91 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Aralık ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Aralık ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 35,91 oldu.