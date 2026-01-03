İSTANBUL 14°C / 12°C
Gözler kritik günde! Milyonların zam oranı belli olacak

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, asgari ücretin belli olmasının ardından aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur ve emeklinin maaş zam oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 11:39
Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler, maaş artışına odaklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak.

Yeni asgari ücret belli oldu!

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 11,2 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.

