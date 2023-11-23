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Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasalar bugün açıklanacak kararı bekliyor.

TRT Haber23 Kasım 2023 Perşembe 02:12 - Güncelleme:
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak
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Piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak.

Kurul, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında toplanacak. Bugün saat 14.00'te kasım ayı faiz kararı açıklanacak.

Banka, son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 35'e yükseltti.

Ekonomistlerin beklentileri, faiz artırım sürecinin 250 baz puanla devam edeceği yönünde.

Karar metninde, verilecek mesajlar da odakta olacak.

Enflasyon rotası, sadeleşme süreci ve sıkılaşmanın seyrine dair ipuçları yakından izlenecek.

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