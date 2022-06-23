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Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu, bugün yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

23 Haziran 2022 Perşembe 08:29 - Güncelleme:
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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Para Politikası Kurulu bugün toplanacak.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararı verilecek.

FAİZİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Merkez Bankası bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı.

Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.

MERKEZ BANKASI NE MESAJ VERECEK?

Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.

Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

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