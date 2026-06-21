Gözler o tarihte! Türkiye ve Güney Kore'den dev işbirliği hamlesi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan ve iki gün devam edecek toplantı kapsamında karşılıklı yatırımların ele alınması, dengeli bir ticaret için ileriye yönelik yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor.



GÜNEY KORE İHRACATTA UZAK AMA GÜÇLÜ ADRESLERDEN BİRİ

Bu doğrultuda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, Kore Savaşı'na dayanan güçlü siyasi bağların yanı sıra ticaret, yatırım ve teknoloji işbirliği temelinde gelişiyor. Özellikle 2012'de imzalanan ve 2013'te yürürlüğe giren STA ile yeni bir boyut kazanan ticari ilişkiler, son dönemlerde otomotivden savunma sanayisine, enerjiden dijital teknolojilere çeşitli alanlarda gelişiyor.

Türkiye, son dönemde özellikle nükleer enerji, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, kritik mineraller, inovasyon ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda Güney Kore ile ortak projelerin geliştirilmesini önceliklendiriyor. Türkiye'nin coğrafi olarak uzak ama yüksek ticaret potansiyeline sahip pazarlara dış satımını artırmak amacıyla geliştirdiği "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında yer alan Güney Kore, "ihracatta hedef pazar" listesinde de bulunuyor.

SON 5 YILDA 50,8 MİLYAR DOLARLIK İKİLİ TİCARET HACMİ

Söz konusu ülkeyle ikili ticaret, son yıllarda düzenli artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yılda Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi 50,8 milyar dolar oldu. Ticaret hacmi geçen yıl 11,4 milyar doları, bu yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar doları buldu.

Söz konusu ülkeye ihracatta eczacılık ürünleri, metal cevherleri, mekanik cihaz ve aletler ile su ürünleri başta gelirken, bu ülkeden ithalatta demir ve çelik, plastikler ve mamulleri ile motorlu kara taşıtları öne çıkıyor.

Güney Kore ile yatırım alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesi, istikrarlı ve kalıcı işbirliğinin oluşturulması açısından önem taşıyor.

Aralarında otomotiv üreticilerinden Hyundai, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve iklimlendirme alanında faaliyet gösteren LG gibi dev şirketlerin de yer aldığı 226 Güney Koreli firmanın Türkiye'de yaklaşık 451 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor.

İŞBİRLİKLERİ SOMUT ADIMLARLA DERİNLEŞTİRİLİYOR

İki ülke son dönemlerde, özellikle Altay ana muharebe tankı projesi başta olmak üzere, savunma sanayisi alanındaki işbirliğini çeşitli projeler aracılığıyla sürdürüyor.

Sinop'ta inşa edilmesi planlanan ikinci nükleer santral projesinde Güney Koreli şirketlerle görüşmelere de ağırlık veriliyor.

Daha önce 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi mega projelerde birlikte çalışan iki ülke, geçen yıl imzalanan yeni otoyol ve kentsel gelişim protokolleriyle bu alandaki işbirliklerini derinleştiriyor.

Öte yandan, TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Türk ve Güney Koreli araştırmacıların yapay zeka, ileri malzeme ve dijital teknolojiler üzerine ortak bilimsel AR-GE projeleri geliştirip fon almalarına olanak tanınıyor.