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Ekonomi

Gözler TCMB'nin faiz kararında

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyalini vermesinin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Gözler TCMB'nin faiz kararında
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ABD'nin korumacı ticaret politikası kapsamında attığı tarife adımlarının etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korurken, ülkede tarifelerin enflasyonu güçlendirebileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceğine ilişkin riskler başta Fed olmak üzere ekonomi aktörleri ve yatırımcıların gelecek projeksiyonlarını etkiliyor.

Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından dün para politikası kararlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için mart ayında öngördüğü yüzde 3,9'da sabit tuttu. Fed'in tahminleri, Bankanın bu yıl 2 faiz indirimi öngörmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Analistler, faiz kararının piyasa beklentilerine paralel gerçekleştiğini belirterek, metinde enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği vurgusunun yapıldığını ifade etti.

YÜZDE 46 SEVİYESİNDE SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.

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