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Ekonomi

Gözleri komşunun petrol ve doğal gazında! Kriz sonrası alternatif peşindeler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve takip eden yaptırım kararları, Batı'yı alternatif doğal gaz ve petrol kaynakları aramaya zorluyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yle Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltmaya yönelik çabaları görüştü.

20 Nisan 2022 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 17:22
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İngiliz lider Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle bir araya geldi.

Barzani ve Johnson, Kuzey Irak enerjisini Avrupa'ya ihraç etme ve Rus gazına olan bağımlılığı azaltmaya yönelik girişimler hakkında konuştu.

Barzani Johnson'a, Avrupa'ya enerji ihraç etme isteklerini dile getirdi.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson da, Kiev'e yaptığı son ziyaret konusunda Barzani'yi bilgilendirdi.

Açıklamada, "Başbakan Barzani, Avrupa'ya enerji ihraç etme arzusundan bahsetti ve Başbakan (Johnson), Batı'nın Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olma çabalarını övdü." ifadeleri yer aldı.

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