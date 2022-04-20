Gözleri komşunun petrol ve doğal gazında! Kriz sonrası alternatif peşindeler

İngiliz lider Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle bir araya geldi.

Barzani ve Johnson, Kuzey Irak enerjisini Avrupa'ya ihraç etme ve Rus gazına olan bağımlılığı azaltmaya yönelik girişimler hakkında konuştu.

Barzani Johnson'a, Avrupa'ya enerji ihraç etme isteklerini dile getirdi.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson da, Kiev'e yaptığı son ziyaret konusunda Barzani'yi bilgilendirdi.

Açıklamada, "Başbakan Barzani, Avrupa'ya enerji ihraç etme arzusundan bahsetti ve Başbakan (Johnson), Batı'nın Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olma çabalarını övdü." ifadeleri yer aldı.