Gözleri Siper'de, kulakları Türkiye-Suriye yakınlaşmasında: ''MEB anlaşması planımızı bozar''

Siper füzesi denemesi ve Türkiye'nin Suriye ile normalleşme sürecine girmesi Yunanistan'da endişeye neden oldu.



Yunan basını, Türkiye ile Suriye yakınlaşmasının Yunanistan- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) için ciddi sonuçları olacağını yazdı.



Türkiye ve Suriye arasında muhtemel Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşmasının Doğu Akdeniz'de Atina ve Rum yönetiminin planlarını bozacağı dile getirildi.

Ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan askerlerinin bir kısmını Ege'ye kaydırma senaryosunun Yunanistan için olumsuz bir gelişme olabileceğine dikkat çekildi.

Haberde, "Türkiye, Suriye ile yakınlaşmasının yanı sıra füze savunma sistemlerini de geliştirmeye çalışıyor. Her iki durum da bizim için kritik" ifadeleri kullanıldı.

SİPER, HEDEFİ 12'DEN VURDU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER Ürün-1 Sistemi'nden güdümlü test füzesiyle, 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefin başarıyla vurulduğunu bildirdi.



"SURİYE-TÜRKİYE-RUSYA ÜÇLÜ OLARAK BİR ADIM ATALIM İSTİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim" ifadelerini kullanmıştı.



Star Gazetesi