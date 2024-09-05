Gözlerini Türkiye'nin nadir toprak elementi keşfine diktiler! Ortaklık an meselesi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir toprak elementleri ile ilgili gelişmeler dünya tarafından merakla takip ediliyor.



GÖZLERİNİ TÜRKİYE'NİN NADİR TOPRAK ELEMENTİ KEŞFİNE DİKTİLER

Havacılık, savunma ve uzay sanayisi, biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin keşfi sonrası Türkiye'nin iş birliklerine yönelik girişimlerini ele alan batı basını, keşfin dev bir potansiyele işaret ettiğini yazdı.



Türkiye'nin nadir toprak elementlerinin işlenmesi konusunda Çin ile iş birliği yapmayı hedeflediği kaydedildi.



Nadir toprak elementlerinin Türkiye'yi üretim kapasitelerini genişletmek isteyen Çinli şirketler için daha cazip bir yer haline getirebileceğine işaret edildi.



Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Ekim ayında Çin'e giderek yetkililerle görüşmelerde bulunmayı planladığı da belirtildi.