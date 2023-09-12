Gram altın bugün ne kadar? 0.5 gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Geçen haftayı 1919 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, doların değer kaybetmesiyle birlikte önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1927 dolardan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, 0.5 gram altın ne kadar? İşte 12 Eylül 2023 Çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda altın alış-satış fiyatları

GRAM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 1.702,84

Satış: 1.703,70

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.919,93

Satış: 1.920,22

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış: 1.659,75

Satış: 1.660,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.655,60

Satış: 2.714,10

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 2.724,55

Satış: 2.785,55

YARIM ALTIN

Alış: 5.294,61

Satış: 5.428,21

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 5.432,07

Satış: 5.571,10

22 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış: 1.542,42

Satış: 1.635,60

ATA ALTIN

Alış: 11.325,00

Satış: 11.421,00