Gram altın bugün ne kadar? 0.5 gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Ons altının düşmesiyle birlikte diğer altın çeşitlerinde de fiyatlar geriledi. Haftanın son iş gününe değer kaybıyla başlayan altının ons fiyatı, doların yükselmesiyle birlikte önceki kapanışına göre yüzde % 0,27 artışla 1.869,91 dolardan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, 0.5 gram altın ne kadar? İşte 29 Eylül 2023 Çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda altın alış-satış fiyatları
0.50 GRAM ALTIN
825,48 TL
24 AYAR GRAM ALTIN
Alış: 1.695,39
Satış: 1.697,39
GRAM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )
Alış: 1.702,84
Satış: 1.703,70
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.869,60
Satış: 1.869,91
ÇEYREK ALTIN
Alış: 2.641,32
Satış: 2.699,55
ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)
Alış: 2.712,63
Satış: 2.775,23
YARIM ALTIN
Alış: 5.266,13
Satış: 5.399,09
YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )
Alış: 5.266,13
Satış: 5.399,09
22 AYAR BİLEZİK GRAM
Alış: 1.536,46
Satış: 1.634,19
ATA ALTIN
Alış: 11.276,00
Satış: 11.414,00
ATA ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )
Alış: 11.189,59
Satış: 11.474,35