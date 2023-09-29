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  • Gram altın bugün ne kadar? 0.5 gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
Ekonomi

Gram altın bugün ne kadar? 0.5 gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altının gram fiyatı, haftanın son iş gününe düşüşle başladı. Gram altın fiyatı 29 Eylül Cuma gününe 1.650 TL seviyesinin altında başladı. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, 0.5 gram altın ne kadar? İşte 29 Eylül 2023 Kapalı Çarşıda ve piyasalarda altın fiyatları; 0.5 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

29 Eylül 2023 Cuma 10:17 - Güncelleme:
Gram altın bugün ne kadar? 0.5 gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
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Ons altının düşmesiyle birlikte diğer altın çeşitlerinde de fiyatlar geriledi. Haftanın son iş gününe değer kaybıyla başlayan altının ons fiyatı, doların yükselmesiyle birlikte önceki kapanışına göre yüzde % 0,27 artışla 1.869,91 dolardan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, 0.5 gram altın ne kadar? İşte 29 Eylül 2023 Çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda altın alış-satış fiyatları

0.50 GRAM ALTIN

825,48 TL

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış: 1.695,39

Satış: 1.697,39

GRAM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 1.702,84

Satış: 1.703,70

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.869,60

Satış: 1.869,91

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.641,32

Satış: 2.699,55

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 2.712,63

Satış: 2.775,23

YARIM ALTIN

Alış: 5.266,13

Satış: 5.399,09

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 5.266,13

Satış: 5.399,09

22 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış: 1.536,46

Satış: 1.634,19

ATA ALTIN

Alış: 11.276,00

Satış: 11.414,00

ATA ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 11.189,59

Satış: 11.474,35

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