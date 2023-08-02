Gram altın bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları yarın açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde yükseliş eğilimine girdi. Önceki gün açılışta 1.696 lira seviyelerinde olan gram altın fiyatı bugün 1.700 lirayı geçti. 24 gram altın fiyatlarında yükseliş piyasaları hareketlendirdi. Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskılarının azalacağına yönelik öngörülerle altın yatırımına talebin azaldığını belirtti. Peki gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Ağustos 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
GRAM ALTIN
Alış: 1.690,12 TL Satış: 1.690,39 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 2.768,00 TL Satış: 2.803,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 5.537,00 TL Satış: 5.606,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 11.065,00 Satış: 11.161,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 11.300,00 Satış: 11.471,00
ATA ALTIN
Alış: 9.174,30 Satış: 9.408,26
ONS ALTIN
Alış: 1.948,97 Satış: 1.949,24
HAS ALTIN
Alış: 1.690,12 Satış: 1.690,39
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 1.548,28 Satış: 1.640,73
18 AYAR ALTIN
Alış: 1.243,71 Satış: 1.245,16
14 AYAR ALTIN
Alış: 944,02 Satış: 1.124,35
PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI
HAS ALTIN
Alış: 1.702,98 Satış: 1.710,36
ONS
Alış: 1.948,7 Satış: 1.949,0
22 AYAR
Alış: 1.547,71 Satış: 1.639,84
GRAM ALTIN
Alış: 1.694,47 Satış: 1.715,49
YENİ ÇEYREK
Alış: 2.767 Satış: 2.801
ESKİ ÇEYREK
Alış: 2.759 Satış: 2.793
YENİ YARIM
Alış: 5.535 Satış: 5.603
ESKİ YARIM
Alış: 5.518 Satış: 5.569
YENİ TAM
Alış: 11.061 Satış: 11.154
ESKİ TAM
11.052 11.137
YENİ ATA
Alış: 11.359 Satış: 11.445
ESKİ ATA
Alış: 11.350 Satış: 11.437