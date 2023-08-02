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  • Gram altın bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
Ekonomi

Gram altın bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Önceki gün 1.696 lira olan gram altın 1.700 lira seviyesini aştı. Temmuz ayı enflasyon rakamları, altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Bu kapsamda 2 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalardaki gelişmeler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Buna göre gram altın bugün ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika haberi…

2 Ağustos 2023 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
Gram altın bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
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Altın fiyatları yarın açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde yükseliş eğilimine girdi. Önceki gün açılışta 1.696 lira seviyelerinde olan gram altın fiyatı bugün 1.700 lirayı geçti. 24 gram altın fiyatlarında yükseliş piyasaları hareketlendirdi. Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskılarının azalacağına yönelik öngörülerle altın yatırımına talebin azaldığını belirtti. Peki gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Ağustos 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

GRAM ALTIN

Alış: 1.690,12 TL Satış: 1.690,39 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.768,00 TL Satış: 2.803,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 5.537,00 TL Satış: 5.606,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 11.065,00 Satış: 11.161,00

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 11.300,00 Satış: 11.471,00

ATA ALTIN

Alış: 9.174,30 Satış: 9.408,26

ONS ALTIN

Alış: 1.948,97 Satış: 1.949,24

HAS ALTIN

Alış: 1.690,12 Satış: 1.690,39

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 1.548,28 Satış: 1.640,73

18 AYAR ALTIN

Alış: 1.243,71 Satış: 1.245,16

14 AYAR ALTIN

Alış: 944,02 Satış: 1.124,35

PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI

HAS ALTIN

Alış: 1.702,98 Satış: 1.710,36

ONS

Alış: 1.948,7 Satış: 1.949,0

22 AYAR

Alış: 1.547,71 Satış: 1.639,84

GRAM ALTIN

Alış: 1.694,47 Satış: 1.715,49

YENİ ÇEYREK

Alış: 2.767 Satış: 2.801

ESKİ ÇEYREK

Alış: 2.759 Satış: 2.793

YENİ YARIM

Alış: 5.535 Satış: 5.603

ESKİ YARIM

Alış: 5.518 Satış: 5.569

YENİ TAM

Alış: 11.061 Satış: 11.154

ESKİ TAM

11.052 11.137

YENİ ATA

Alış: 11.359 Satış: 11.445

ESKİ ATA

Alış: 11.350 Satış: 11.437

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