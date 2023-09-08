Fed'in faiz politikasındaki belirsizlikleri altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,925 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Hafta başında 1674 liradan satılan gram altın 1663 liraya kadar düştü. Peki gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Eylül 2023 piyasalarda ve kapalıçarşıda gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları, son dakika piyasalarda altın alış-satış fiyatları

GRAM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )



Alış: 1.696,18

Satış: 1.696,18

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1925.05

Satış: 1925.40

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış: 1.661,01

Satış: 1.662,22

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.659,15

Satış: 2.717,73

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 2.712,01

Satış: 2.773,25

YARIM ALTIN

Alış: 5.301,68

Satış: 5.435,46

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )



Alış: 5.407,08

Satış: 5.546,51

22 AYAR BİLEZİK GRAM



Alış: 1.541,54

Satış: 1.634,16

ATA ALTIN

Alış: 11.319,00

Satış: 11.414,00