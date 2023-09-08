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  • Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika 24 ayar gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika 24 ayar gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1925 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, Ata altın kaç TL? İşte 8 Eylül 2023 Kapalıçarşıda ve piyasalarda altın fiyatları, 24 ayar gram altın, çeyrek altın, Ata altın fiyatları

8 Eylül 2023 Cuma 10:36 - Güncelleme:
Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika 24 ayar gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları
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Fed'in faiz politikasındaki belirsizlikleri altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,925 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Hafta başında 1674 liradan satılan gram altın 1663 liraya kadar düştü. Peki gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Eylül 2023 piyasalarda ve kapalıçarşıda gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları, son dakika piyasalarda altın alış-satış fiyatları

GRAM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 1.696,18

Satış: 1.696,18

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1925.05

Satış: 1925.40

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış: 1.661,01

Satış: 1.662,22

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.659,15

Satış: 2.717,73

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 2.712,01

Satış: 2.773,25

YARIM ALTIN

Alış: 5.301,68

Satış: 5.435,46

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 5.407,08

Satış: 5.546,51

22 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış: 1.541,54

Satış: 1.634,16

ATA ALTIN

Alış: 11.319,00

Satış: 11.414,00

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