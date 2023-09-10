Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika 24 ayar gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları

FED faiz kararını belirleyecek olan ABD enflasyon verileri 13 Eylül'de açıklanacak. Fed'in faiz politikasındaki kararı, küresel piyasalarda altın fiyatlarını belirleyici etken olacak. Hafta içi 1925 dolar civarında seyreden Ons altın 1919 dolarla haftayı kapattı. Hafta başında 1674 liradan satılan gram altın 1655 liraya kadar düştü. Peki gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Eylül 2023 piyasalarda ve kapalıçarşıda altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatları hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle cuma kapanış rakamlarından işlem görüyor. İşte son dakika 24 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları...

GRAM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 1.683,1700

Satış: 1.711,78

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.918,52

Satış: 1.919,21

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış: 1.655,32

Satış: 1.655,32

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.680,8371

Satış: 2.724,25

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 2.749,0000

Satış: 2.795,00

YARIM ALTIN

Alış: 5.361,6741

Satış: 5.456,78

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 5.515,0000

Satış: 5.591,00

22 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış: 1.554,2800

Satış: 1.556,09

ATA ALTIN

Alış: 10.938,4771

Satış: 11.128,86