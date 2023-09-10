Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika 24 ayar gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları

FED faiz kararını belirleyecek olan ABD enflasyon verileri 13 Eylül'de açıklanacak. Fed'in faiz politikasındaki kararı, küresel piyasalarda altın fiyatlarını belirleyici etken olacak. Hafta içi 1925 dolar civarında seyreden Ons altın 1919 dolarla haftayı kapattı. Hafta başında 1674 liradan satılan gram altın 1655 liraya kadar düştü. Peki gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Eylül 2023 piyasalarda ve kapalıçarşıda altın alış-satış fiyatları
Altın fiyatları hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle cuma kapanış rakamlarından işlem görüyor. İşte son dakika 24 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları...
GRAM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )
Alış: 1.683,1700
Satış: 1.711,78
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.918,52
Satış: 1.919,21
24 AYAR GRAM ALTIN
Alış: 1.655,32
Satış: 1.655,32
ÇEYREK ALTIN
Alış: 2.680,8371
Satış: 2.724,25
ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)
Alış: 2.749,0000
Satış: 2.795,00
YARIM ALTIN
Alış: 5.361,6741
Satış: 5.456,78
YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )
Alış: 5.515,0000
Satış: 5.591,00
22 AYAR BİLEZİK GRAM
Alış: 1.554,2800
Satış: 1.556,09
ATA ALTIN
Alış: 10.938,4771
Satış: 11.128,86