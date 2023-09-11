Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika 24 ayar gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları

Altın fiyatları haftaya yükseliş eğiliminde başladı. Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1,928 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta 1663 lira civarında seyreden gram altın ise 1666 TL'den satılıyor. Peki kapalıçarşıda gram, çeyrek altın ne kadar? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika kaç lira? İşte 11 Eylül 2023 piyasalarda ve kapalıçarşıda gram altın fiyatları; Gram altın, çeyrek altın, Ata altın fiyatlarında son durum

GRAM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 1.700,75

Satış: 1.701,92

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış: 1.666,31

Satış: 1.666,59

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.928,72

Satış: 1.929,05

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.666,09

Satış: 2.724,87

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 2.721,20

Satış: 2.782,65

YARIM ALTIN

Alış: 5.315,51

Satış: 5.449,75

YARIM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış: 5.425,40

Satış: 5.565,29

22 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış: 1.549,05

Satış: 1.643,42

ATA ALTIN

Alış: 11.374,00

Satış: 11.476,00