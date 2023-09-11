İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,872
  • EURO
    28,8712
  • ALTIN
    1666.44
  • BIST100
    8355.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika 24 ayar gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika 24 ayar gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı haftanın ilk iş gününde 1928 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, Ata altın kaç TL? İşte 11 Eylül 2023 Kapalıçarşıda ve piyasalarda altın fiyatları, 24 ayar gram altın, çeyrek altın, Ata altın fiyatları

11 Eylül 2023 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika 24 ayar gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları
ABONE OL

Altın fiyatları haftaya yükseliş eğiliminde başladı. Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1,928 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta 1663 lira civarında seyreden gram altın ise 1666 TL'den satılıyor. Peki kapalıçarşıda gram, çeyrek altın ne kadar? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika kaç lira? İşte 11 Eylül 2023 piyasalarda ve kapalıçarşıda gram altın fiyatları; Gram altın, çeyrek altın, Ata altın fiyatlarında son durum

GRAM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 1.700,75

Satış: 1.701,92

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış: 1.666,31

Satış: 1.666,59

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.928,72

Satış: 1.929,05

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.666,09

Satış: 2.724,87

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 2.721,20

Satış: 2.782,65

YARIM ALTIN

Alış: 5.315,51

Satış: 5.449,75

YARIM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış: 5.425,40

Satış: 5.565,29

22 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış: 1.549,05

Satış: 1.643,42

ATA ALTIN

Alış: 11.374,00

Satış: 11.476,00

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.