Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika 24 ayar gram altın fiyatı, çeyrek altın, Ata altın fiyatları

Altın fiyatları haftaya yükseliş eğiliminde başladı. Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1,928 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta 1663 lira civarında seyreden gram altın ise 1666 TL'den satılıyor. Peki kapalıçarşıda gram, çeyrek altın ne kadar? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika kaç lira? İşte 11 Eylül 2023 piyasalarda ve kapalıçarşıda gram altın fiyatları; Gram altın, çeyrek altın, Ata altın fiyatlarında son durum
GRAM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )
Alış: 1.700,75
Satış: 1.701,92
24 AYAR GRAM ALTIN
Alış: 1.666,31
Satış: 1.666,59
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.928,72
Satış: 1.929,05
ÇEYREK ALTIN
Alış: 2.666,09
Satış: 2.724,87
ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)
Alış: 2.721,20
Satış: 2.782,65
YARIM ALTIN
Alış: 5.315,51
Satış: 5.449,75
YARIM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)
Alış: 5.425,40
Satış: 5.565,29
22 AYAR BİLEZİK GRAM
Alış: 1.549,05
Satış: 1.643,42
ATA ALTIN
Alış: 11.374,00
Satış: 11.476,00