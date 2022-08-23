Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? 23 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları bu hafta aşağı yönde hareket ediyor. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gram fiyatı, düğün yapacak olanlar ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın bu sabah güne 1011 lira seviyesinden başladı. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise düne göre düşüş kaydetti. Peki altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 23 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.011.78 liradan alınıyor, 1.011.93 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.638,96 liradan alınıyor, 1.665,89 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.277,72 liradan alınıyor, 3.335,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN KAÇ TL?

Alış: 6,533.0295 TL

Satış: 6,639.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM) FİYATI

22 ayar bilezik gramı 920,29 liradan alınıyor, 951,64 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATLARI BUGÜN KAÇ TL?

Ata altın bugün 6.686,88 liradan alınırken, 6.801,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.736,82 liradan alınıyor, 1.737,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.686,83 liradan alınıyor, 6.802,17 liradan satılıyor.