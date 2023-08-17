Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurt içi ve yurt dışı piyasaya göre yön değiştirebilen altın fiyatlarında değer kaybı oluştu. Ons altın hafta boyunca aşağı yöndeki seyrini sürdürerek 1,896 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 17 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda alış-satış rakamları
ONS ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı 1895,3
Satış Fiyatı 1896,5
14 AYAR ALTIN
Alış Fiyatı 943.91
Satış Fiyatı 1.123.59
22 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1547.50
Satış Fiyatı 1638.36
24 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1693.21
Satış Fiyatı 1714.63
YENİ ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı 2.767.00
Satış Fiyatı 2.800.00
ESKİ ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı 2.758.00
Satış Fiyatı 2.791.00
YENİ YARIM ALTIN
Alış Fiyatı 5.550.00
Satış Fiyatı 5.599.00
YENİ TAM ALTIN
Alış Fiyatı 11.066.00
Satış Fiyatı 11.147.00