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Ekonomi

Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Hafta başından bu yana ons altının dalgalanması nedeniyle altın fiyatları düşüşe geçti. Dün kapanışta 1904 lira olan Ons altının spot piyasadaki fiyatı yüzde 0,43 gerileyerek 1896 seviyesine düştü. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 17 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

17 Ağustos 2023 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
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Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurt içi ve yurt dışı piyasaya göre yön değiştirebilen altın fiyatlarında değer kaybı oluştu. Ons altın hafta boyunca aşağı yöndeki seyrini sürdürerek 1,896 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 17 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda alış-satış rakamları

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1895,3

Satış Fiyatı 1896,5

14 AYAR ALTIN

Alış Fiyatı 943.91

Satış Fiyatı 1.123.59

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1547.50

Satış Fiyatı 1638.36

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1693.21

Satış Fiyatı 1714.63

YENİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2.767.00

Satış Fiyatı 2.800.00

ESKİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2.758.00

Satış Fiyatı 2.791.00

YENİ YARIM ALTIN

Alış Fiyatı 5.550.00

Satış Fiyatı 5.599.00

YENİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı 11.066.00

Satış Fiyatı 11.147.00

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