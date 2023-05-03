Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları yükselişe geçti. Piyasalarda artan risk algısı ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu toplantıda faiz artırım döngüsünü sonlandıracağına ilişkin beklentilerin artmasıyla altın fiyatları yükseldi. 24 ayar gram altın fiyatı son dakika ons altının 2 bin dolar eşiğini aşması sonrasında yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 3 Mayıs 2023 serbest piyasada altın fiyatları

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI SON DAKİKA NE KADAR?



Gram Altın bugün 1264 liradan alınırken, 1264 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 2.046 liradan alınıyor, 2.080 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 8.354 liradan alınırken, 8.497TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 2018 liradan alınıyor, 2018 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 8352 liradan alınıyor, 8498 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 4.019 liradan alınıyor, 4.084 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 8.037 TL'den alınırken 8.206 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 1149 liradan alınıyor, 1189 liradan satılıyor.