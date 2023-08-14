Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

24 ayar gram altın fiyatı temmuz ayında rekor kırarak 1.734 TL seviyesine çıkmıştı. Altın fiyatları bu hafta yayımlanacak olan Fed'in Temmuz ayı para politikası toplantısı tutanakları öncesinde düşüş eğilimine girdi. Peki gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? İşte 14 Ağustos 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ve 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Piyasalarda artan risk algısı ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasında etkili olacak enflasyon verisi sonrası altın fiyatları düşüş eğilimi gösteriyor.

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI SON DAKİKA NE KADAR?



Gram Altın bugün 1664 liradan alınırken, 1665 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 2.784 liradan alınıyor, 2.816 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1915,33 liradan alınıyor, 1915,69 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 11.622 liradan alınırken, 11.339,18 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 11,137 liradan alınıyor, 11,218 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 5.586 liradan alınıyor, 5.635 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 10.995 TL'den alınırken 11.209 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 1.558 liradan alınıyor, 1.572 liradan satılıyor.