Gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2022? 10 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, düğün yapacak olanlar ve altın yatırımcıları tarafından sıkı takibe alındı. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından önce serbest piyasada altın fiyatları düşük grafikte seyrediyor. Fed'in faiz artırım planlarına ilişkin kararı beklenirken altın fiyatları hareketsizliğini sürdürüyor. Peki Gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.035,06 liradan alınıyor, 1.040,12 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.648,96 liradan alınıyor, 1.685,26 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.788,33 liradan alınıyor, 1.788,89 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.595,85 liradan alınıyor, 6.720,42 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.287,62 liradan alınıyor, 3.370,52 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 939,90 liradan alınıyor, 972,61 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

Çeyrek altın takı, hediye ve ziynet eşyası olarak kullanıldığı gibi yatırım aracı olarak da değerlendirilir.