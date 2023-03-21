Gram altın, çeyrek altın ne kadar 2023? Bugün son dakika serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın önceki gün kapanışta 1.220 lirayı geçerek tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra güne düşüşle başladı. Gram altın, ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle 1208 TL seviyesine kadar düştü. Peki gram altın, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 21 Mart 2023 serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1208 liradan alınıyor, 1209 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.957 liradan alınıyor, 1.989 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 7.988 liradan alınırken, 8.123 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.975 liradan alınıyor, 1.976 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 7.988 liradan alınıyor, 8.124 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.915 liradan alınıyor, 3.983 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 7,805 TL'den alınırken 7.931 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 1099 liradan alınıyor, 1.136 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

ABD ve Avrupa'da yaşanan bankacılık krizleri, sisteme dair şüpheleri arttırarak altına yatırım talebini patlattı. Küresel resesyon endişesini artıran bankacılık krizi nedeniyle risk iştahındaki azalma altının ataklarını hızlandırıyor.

Ons altın fiyatı 2012 doları test etti ve Ağustos 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ons altındaki hareketlilik, yurt içi gram altın fiyatlarını da rekora taşıdı.