Gram altın dolar kuru fiyatları bugün ne kadar Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları güne nasıl başladı

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? Dolar/TL güne nasıl başladı? Altın fiyatları Kapalıçarşı'da son durum nedir? Altın fiyatları ve dolar kuru fiyatları kaç TL oldu? Dolar döviz kuru euro fiyatlarında yükseliş mi düşüş mü var? Altın fiyatları düştü mü? sorularına ilişkin araştırmalar sürerken konu ile ilgili günün ilk açıklamaları geldi. Altın ve dolar yatırımcılarına yönelik yapılan açıklamalara göre; 26 Aralık Çarşamba günü altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 216,9 lira seviyesinde dengelendi. 26.12.2018 tarihli Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,2980 seviyesinden alıcı buluyor. Altın ve dövizdeki yükseliş trendinin, piyasada iş hacmini oldukça düşürdüğünü belirten uzman yorumlarını bu haberimizde derledik. Altın fiyatları ve dolar fiyatları ile ilgili yapılan son açıklamalar son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

GRAM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? - 26 ARALIK 2018



Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 216,9 lira seviyesinde dengelendi.



Dün yaklaşık 8 haftanın en yüksek seviyesi olan 218,3 lirayı gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 primle 216,1 liradan tamamladı.

Altın Fiyatları - 26 Aralık





Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 216,75 216,81 % 0,17 11:31 Bilezik (22 Ayar) 196,48 196,65 % 0,00 16:57 Altın Ons 1.272 1.272 % 0,17 11:45 Has Altın Gram 215,44 215,63 % 0,00 16:57 Altın KG-Dolar 40.734 40.746 % 0,27 11:29 Altın KG-Euro 35.655 35.662 % 0,60 17:10 Cumhuriyet Altını 1.429,00 1.451,00 % 0,28 17:10 Tam Altın 1.421,88 1.457,63 % 0,20 16:57 Yarım Altın 687,24 705,09 % 0,20 16:57 Çeyrek Altın 344,70 352,55 % 0,20 16:57





Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazancıyla 216,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 356 lira, Cumhuriyet altını da 1.452 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD borsalarının ve dolar endeksinin gerilemesinin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, "Altının ons fiyatı, bu sabah Asya piyasalarında 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1.275 dolar seviyesini gördü. Küresel piyasalara ilişkin endişelerin sürmesi, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altın talebini artırıyor." dedi.





Memiş, yurt içinde altının gram fiyatının dolar kuru ve altının ons fiyatından aldığı destekle pozitif seyir izlediğini belirterek, gram altında 217 liranın üzerinde kapanış olması durumunda 220 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.

DOLAR / TL BUGÜN NE KADAR? - 26 ARALIK 2018



Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,2980 seviyesinden alıcı buluyor.



Dün küresel piyasalarda Noel tatilinin devam etmesiyle düşük ve dalgalı bir seyir izlenirken, dolar/TL 5,27-5,35 bandında işlem gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 5,2862'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 5,2980 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,25 artışla 6,0420'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,7310'dan satılıyor.

Döviz Cinsi Alış Satış % Saat ABD Doları 5,2899 5,2937 % -0,12 11:47 Euro 6,0268 6,0324 % -0,16 11:47 İngiliz Sterlini 6,7026 6,7362 % 0,03 11:30 Kanada Doları 3,8780 3,9014 % 3,53 11:30 İsviçre Frangı 5,3417 5,3739 % -0,05 11:30 Suudi Riyali 1,4070 1,4140 % -0,11 11:30 100 Japon Yeni 4,7717 4,8004 % -0,41 11:30 Avustralya Doları 3,7246 3,7433 % 0,15 11:30 Norveç Kronu 0,5994 0,6031 % -0,64 11:30 Danimarka Kronu 0,8045 0,8094 % -0,11 11:30 İsveç Kronu 0,5814 0,5849 % -0,34 11:30



Analistler, bugün ABD'de Richmond Fed imalat endeksi, yurt içinde ise iktisadi yönelim istatistiklerinde yer alan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,3400 ve 5,3870 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,2400'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

ALTIN FİYATLARI İLE İLGİLİ UZMAN YORUMLARI



`2019`da altın fiyatlarında geri çekilme görebiliriz`

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, en kötü süreci geride bıraktıklarını belirterek, "2019 yılında döviz fiyatlarındaki düşüş trendinin süreceğini, altın fiyatlarında da geriye doğru bir çekilişi görebiliriz" dedi.



İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in özellikle iç piyasa ağırlıklı çalışan firma ve markalar için zor bir dönem olduğunu ifade ederek, sektörün aynı dönemde ihracatla nefes aldığını söyledi.



Altın ve dövizdeki yükseliş trendinin, piyasada iş hacmini oldukça düşürdüğünü belirten Atayık, şunları kaydetti:



"Sektörümüz, genel seçimin ardından düğün sezonunda piyasaların açılmasını beklerken, dış kaynaklı döviz ataklarıyla adeta hayal kırıklığına uğramıştı. İç piyasaya hareket kazandıran Sevgililer Günü, Anneler Günü ve yaz düğün sezonu, beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Bu özel günlerde istenen satış rakamı, ne yazık ki yakalanamadı. Düğünler nedeniyle piyasaların hareketlendiği yaz sezonu ise fiyat artışlarının zirveye çıktığı döneme denk geldiğinden çok sönük geçti.



Ancak, sektörümüz, bu yıl tanıtım ve pazarlamanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Bugün, televizyon kanallarında sektörümüzün önde gelen marka ve firmalarının reklam filmlerinin yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Belki de şu anda küçük bir araştırma yapılsa dizilere en çok sponsor olan ve kuşak reklamlarına en çok çıkan markaların kuyumculuk sektöründen olduğu ortaya çıkacaktır"



Sektör olarak tanıtım ve pazarlamaya verdikleri önemden bahseden Atayık, Türk kuyumculuk sektörünün kamuoyunda ve ulusal medyada doğru stratejilerle ve kampanyalarla tanıtılması amacıyla "Mücevher Tanıtım Grubu" kurmayı gündemlerine aldıklarını, önümüzdeki süreçte, bu konuda sektörün temsil kurumları olarak ortak bir adım atma planlarının olduğunu bildirdi.



2019 yılı öngörülerini paylaşan Atayık, "Bence, en kötü süreci geride bıraktık. Hem makro, hem de sektör olarak mikro açıdan. 2019 yılıyla ilgili iyimserim. Turizmde bu yıl rekorlara imza atmıştık ülke olarak, turizm açısından iyi bir yıl bekliyorum. Sektörümüz için de yüzlerin yeniden gülmeye başlayacağı ve geleceğe kadim sektörümüz adına güvenle bakacağımız bir yıl olması beklentisi içerisindeyim. 2019 yılında döviz fiyatlarındaki düşüş trendinin süreceğini, altın fiyatlarında da geriye doğru bir çekilişi görebiliriz." diye konuştu.



"TAKSİT YASAĞININ 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİNDE KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ"



Atayık, "Sektör olarak hem ülkemizin, hem de sektörümüzün geleceğiyle ilgili karamsar değiliz, pozitif beklentiler içerisindeyiz. Hükümet yetkilileri başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve ilgili kurumların doğru bir strateji uygulamasıyla dövizin ateşi söndürüldü. Dolar fiyatları, 5.20- 5.40 TL bandında hareket ederken euro 6 TL seviyesinde seyrediyor. Fiyatta son haftalarda yakalan istikrarın devam etmesi ve trendin aşağıya doğru sürmesi halinde yıl başıyla birlikte bunun alışverişe de yansıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), sektöre getirdiği taksit yasağının, olumsuz etkilerine değinen Atayık, kuyumculuk alışverişine büyük sekte vuran taksit yasağının 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde kaldırılmasını dört gözle beklediklerini söyledi.







"ANADOLU TÜKETİCİSİ BİLEZİKTEN VAZGEÇMİYOR"



Atayık, 2018 yılında en çok talep gören ürünler hakkında da bilgi verdi.



Kuyumculuk sektörünün, Türkiye'nin en çok emek yoğun sektörlerinden biri olduğuna işaret eden Atayık, bir altın takı veya mücevherin, vitrine çıkana kadar 18 ayrı birimden geçtiğini anlattı.



Atayık, bu yıl mücevherde en çok tektaş, beştaş, baget taşlı ürünler ve küçük taşlı kolyelerin ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları anlattı:



"Bu yıl, ayrıca elmaslı ve incili mücevherlerin de popüler olduğunu söyleyebiliriz. Altın takı grubunda ise hafif ve içi boş takılar, daha çok beğeni topluyor. Fiyat artışlarına rağmen özellikle Anadolu tüketicisi bilezikten vazgeçmiyor. Vatandaş, gramajını düşürse bile burma bilezik alışverişini sürdürüyor. Altın fantezi bileklik ve yüzükler de ilgi çekiyor. Alyansta ise biraz daha fiyat kaynaklı olarak 14 ayar ürünler daha öne çıkıyor. Gümüş takıda ise hayalet kolye olarak isimlendirilen çıtır kolye uçları, zincirli ürünler ve zirkon taşlı bayan yüzükleri ilgi gördü.



Bugün, Kapalıçarşı bölgesindeki tarihi hanlarda varlıklarını sürdürmeye çalışan, kuyumculuğun el emeği, göz nuruyla sanat değeri yüksek ürünler geliştiren gümüş eşya sektöründe ise sürahi, meyvelik, tepsi ve şamdan modellerinin talep gördüğünü gözlemliyoruz. Yatırım amaçlı olarak büyükşehirlerde oturan vatandaşların daha çok gram altınlara yönelirken, Anadolu insanı ise Darphane ve Damga Matbaası ürünleri olan çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınları alışverişini sürdürdü."

ALTIN NEDİR?



Tabiatta serbest olarak bulunan yumuşak, parlak sarı renkte üstün işleme kabiliyeti olan kıymetli bir metaldir. Simgesi: Au.'dur. Altına genellikle tabiatta alüvyonlu yataklarda kumla karışmış parçacıklar ve kuvars kayalar içersinde dağılmış ince damarlar arasında rastlanır.



Tabiatta bulunan bir bileşiği de «silvanit» adı ile bilinen gümüş ve altın tellurur (Au, Ag Te2)'dur. Deniz suyunda ince parçacıklar halinde bir miktar altın bulunur. Altın, üç şekilde elde edilir: 1. Kuvvetli su akımlarıyla, 2. Civa ile malgama yapılarak, 3. Siyanürleşme metoduyla.



Saflık derecesi «ayar» veya «kırat» olarak kabul edilir. Ayar, «mihenk taşı» adı verilen silisli bir taşla yüzde 10-15 hata ile tayin edilebilir. Altının yıllık ortalama çıkarımı 1.000 tondur. Güney Afrika Birliği en çok altın çıkaran ülkedir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, tabiatta serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ikçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

ALTIN TARİHİ



Tarihte bilinen kayıtlara göre Mısır hükümdarları zamanında M.Ö. 3200 yıllarında, altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanıldı. Peru’da M.Ö. 2000 yılına ait altın zinet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika Kıtasındaki Aztekler ve Inkaların da altına tutkun oldukları bilinmektedir. Altına önem verenler arasında; Yunanlılar, İranlılar, Makedonyalılar, Asuriler, Sümerler ve Lidyalıları saymak yerinde olur.



M.Ö. 550 yıllarında ise Lidya Kralı Krezos, altını para olarak (sikke) bastırmış ve altının para olarak basılması ile de ticaret artmıştır. Şehirler zenginleşmiş ve dünya yeni bir refah devresine girmiştir. türk boylarında İskit ve Sormatların (M.Ö. 1000) milli kahramanları konu alan altın toka yapımında ileri oldukları bilinmektedir. Dördüncü ve dokuzuncu yüzyıl aralarında ise altın kase, vazo işçiliğinde en güzel örnekleri vermişlerdir. Bu eserlerden bir kısmı New York, Morgan kolleksiyonunda teşhir edilmektedir. Türkler müslümanlığı kabul ettikten sonra altından eşya yapımını azaltmışlardır. Altın eşyayı sadece süs olarak kullanmışlardır.



ALTIN BULUNUŞU



Altın, dünyanın geniş bir bölümünde düşük konsantrasyonlarda bulunur. Yer küresinin tahminen 0,001 ppm (milyonda bir)ini teşkil eder. Kalaverit (Au2Te4), silvanit (Au2Ag2Te6) ve krennerit (Au8Te6) mineralleri olduğu gibi bakır ve kurşun minerallerinde de eser miktarları bulunabilir. Volkanik kuvarsların içinde, akarsuların kumlu yataklarında toz ve külçe halinde bulunur.

Elde edilişi



Altın cevherleri, "metalik altın ihtiva eden cevherler" ve "bileşikleri halinde altın ihtiva eden cevherler" olarak sınıflandırılır. Metalik altın ihtiva eden cevherlerden altın elde etmek için altın ihtiva eden küçük kuvars parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilir. Bu hamur içinde altın tanecikleri kolloidal halde dağılır.



Buradaki ürün malgama tekniği ile ayrıştırılır. Malgamalanmış hamurun konsantrasyonu artırılarak çok seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenir. Sodyum siyanür altın ile reaksiyona girerek kompleks bileşik meydana getirir:4Au+8NaCN+2H2O+O2 ® 4NaAu(CN)2+4NaOH Kompleks bileşikteki altın metalik çinko ile çöktürülür: 2Na+Au (CN)2+Zn ® 2Au+Na2Zn(CN)4



Bu çökeltideki altın ve gümüş dışındaki maddeler, Kal metoduyla alınır. Gümüş de nitrik ve sülfürik asit etkisiyle çözülerek geriye saf altın kalır. Bileşikleri: Altın bileşiklerinde +1 ve +3 değerlikli halde bulunur. bütün bileşiklerinden kolayca metalik hale indirgenebilir. Altının, AuCl, Au2S, AuCN gibi +1 değerlikli bileşikleri sulu çözeltilerde kararsız olup, +3 değere yükseltgenir veya metalik hale indirgenir. Bununla beraber sodyum ve potasyum siyanür ile verdiği kompleks tuzlarının sulu çözeltileri hazırlanabilir ve endüstride özellikle kaplamacılıkta kullanılır. Organik tuzları da bilinmekte olup kararsızdırlar. Altının +3 değerlikli bileşikleri genellikle kararlıdır.



AuCl3 su, alkol ve eterde çözünür, fotoğrafçılıkta ve kaplamada kullanılır. AuBr3 alkol ve eterde çözünür. Bazı kimyasal analizlerde kullanılır. Altın hidroksit, Au(OH)3, ışığa karşı hassas kahverengi bir tozdur. Suda çözünmez, hidroklorik asit ve diğer asitlerde çözünür. Yaldız yapımı ve kaplamacılıkta kullanılır. Altının organik bileşikleri genellikle dialkil tuzlarıdır. Bu tuzlar R2AuX şeklindedir. Burada r organik molekül X ise halojen, kükürt, azot veya oksijendir. Kullanılışı: Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kağıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük ehemmiyet taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır.



Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır. Elektrik iletkenliği yüksek (bakırın yaklaşık %70’i oranında) olan ve kolayca kimyasal tepkimelere girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların,terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yazı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar.



Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır. Alaşımları: Altının bazı özelliklerini (kullanış gayesine göre) değiştirmek için çeşitli alaşımları yapılır. Altın-gümüş alaşımları: % 75 altın, % 25 gümüş alaşımı yeşil renkte olup mücevher yapımında kullanılır. % 40 altın % 60 gümüş alaşımı beyaz renkte ve serttir. Altın-nikel alaşımı: Mücevher yapımında kullanılan beyaz altının esasını teşkil eder. Bu alaşımda % 80 altın, % 16 nikel, % 3 çinko ve % 1 bakır kullanılır. Altın-bakır alaşımı: Para basımında yaygın olarak kullanılır.



Kolayca işlenebilir. Altın-palladyum alaşımı: Kolayca işlenebilir. En fazla sertlik gösterenler % 60-65 palladyum ihtiva edenlerdir. Düşük sıcaklıklardaki yüksek direnci sebebiyle potansiyometre yapımında kullanılır. Altın ayarı: Altının kimyadaki saflığı yüzde ile, mücevhercilikteki saflığı ise karat veya ayar terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın % 100 saf altını, 22 ayar ise % 91, 6 saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının % 8,4’ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırır.



Altın metallerin en yumuşağı ve en kolay biçimlendirilebilenidir. 10 gr altın dövülerek 11 m2’lik ince bir levha veya çekilerek 570 m uzunluğunda ince bir tel elde edilebilir. En rahat çalışılabilen metal olarak kalemle işlenerek, kakılarak, dövülerek, oyularak, kabartılarak, dökülerek varak haline getirilip ahşap, metal, deri ve parşömen gibi başka eşyaları kaplamada da kullanılmıştır. Altın standardı: Standart para biriminin, belirli bir ağırlıkta altın olarak kabul edildiği veya para değerinin belli ağırlıkta altının değerine denk tutulduğu para sistemi. Ülke içinde altın standardının benimsenmesi, milletlerarası seviyede de altın standardının uygulanması sonucunu getirir.



Altın standardında ya altın sikkeler kanuni olarak para dolaşımına girer veya kağıt para, istendiğinde sabit bir fiyatla altına çevrilebilir. Hiçbir ülkede altın standardı uygulanmasa da milletlerarası seviyede altın standardı sistemi yürürlükte kalabilir. Bu durumda, ya altının kendisi veya sabit fiyat üzerinden altına çevrilebilen bir para birimi milletlerarası ödeme aracı olarak kullanılır. Bu sistemde, ülkeler arasındaki döviz kurları sabittir. döviz kurları, altının bir ülkeden ötekine taşınma maliyetini aşarak sabit altın paritesinin üzerine çıkar veya altına düşerse, kurlar resmi seviyeye dönünceye kadar, ülkeden ülkeye büyük miktarlarda altın sikke ve külçe giriş veya çıkışı gerçekleşir.



Altın standardı ilk defa 1821’de İngiltere'de kondu. Birçok devre geçirdikten sonra 1937’ye gelindiğinde tam altın standardını sürdüren hiçbir ülke kaldı. İkinci Dünya Harbi sonrasında, döviz kurlarının ekseriya dolara veya altına göre ayarlandığı bir sisteme geçildi. 1958’de yeniden bir tür altın standardı sistemine dönüldü. Buna göre, önde gelen Avrupa ülkeleri milletlerarası ödemelerde kendi paralarının altına veya dolara serbestçe çevrilebilirliğini garanti ediyorlardı. Milli seviyede altın standardına dönüş ise hiç görülmedi.

Altın suyu



Kral suyu olarak da bilinir. Hacimce bir birim derişik nitrik asit ile üç birim derişik hidroklorik asitten oluşan karışımdan meydana gelir. Bu karışım altını çözebildiğinden altın suyu adı verilmiştir. Altın suyu veya kral soyu kimyasal çözme işlemlerinde bazı demir cevherlerini, fosfatlı kayaçları, curufları, nikel-krom alaşımlarını, antimonu, selenyumu ve civa, arsenik, kurşun ve kobalt sülfürleri, çözünürlüğü az olan sülfürleri çözmek için kullanılır.



1. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 c'de ergiyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer, simgesi au; niteliği iyi olan, üstün nitelikte olan, değerli.

2. Altından yapılmış, zerrin.

3. Altından yapılmış sikke.

Cümle içinde kullanımı



Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır.