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Ekonomi

Gram altın 330 liradan alıcı buluyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 329,9 liradan alıcı buluyor.

AA24 Mart 2020 Salı 11:18 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:19
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Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 326,4 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 329,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.215 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1.571 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Fed'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan analistler, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Analistler, bugün, yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.550 doların destek, 1.580 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi.

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