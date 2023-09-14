Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 14 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesi geriledi. Gram altın 1652 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,907 TL seviyelerine kadar düştü. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 14 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum
GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)
Alış Fiyatı: 1.700,97
Satış Fiyatı: 1.702,64
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1.652,13
Satış Fiyatı: 1.652,38
ONS ALTIN / USD
Alış Fiyatı: 1.906,74
Satış Fiyatı: 1.907,03
ONS ALTIN / TL
Alış Fiyatı: 51.387,45
Satış Fiyatı: 51.392,46
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2.643,40
Satış Fiyatı: 2.701,63
ÇEYREK ALTIN (KAPALI ÇARŞI)
Alış Fiyatı: 2.721,54
Satış Fiyatı: 2.783,81
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5.270,28
Satış Fiyatı: 5.403,27
YARIM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)
Alış Fiyatı: 5.426,08
Satış Fiyatı: 5.567,62
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11.281,00
Satış Fiyatı: 11.452,00
CUMHURİYET ALTINI (KAPALI ÇARŞI)
Alış Fiyatı: 11.281,00
Satış Fiyatı: 11.452,00
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 27.336,00 27.670,00
GREMSE ALTIN (KAPALI ÇARŞI)
Alış Fiyatı: 27.215,44
Satış Fiyatı: 27.838,08
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11.295,00
Satış Fiyatı: 11.379,00
ATA ALTIN (KAPALI ÇARŞI)
Alış Fiyatı: 11.226,37
Satış Fiyatı: 11.509,81
ZİYNET ALTIN
Alış Fiyatı: 10.573,60
Satış Fiyatı: 10.773,49
14 AYAR BİLEZİK GRAM
Alış Fiyatı: 937,88 1.116,80
18 AYAR BİLEZİK GRAM
Alış Fiyatı: 1.184,43
Satış Fiyatı: 1.370,00
22 AYAR BİLEZİK GRAM
Alış Fiyatı: 1.538,30
Satış Fiyatı: 1.629,71