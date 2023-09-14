Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 14 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesi geriledi. Gram altın 1652 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,907 TL seviyelerine kadar düştü. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 14 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)



Alış Fiyatı: 1.700,97

Satış Fiyatı: 1.702,64

GRAM ALTIN



Alış Fiyatı: 1.652,13

Satış Fiyatı: 1.652,38

ONS ALTIN / USD



Alış Fiyatı: 1.906,74

Satış Fiyatı: 1.907,03

ONS ALTIN / TL



Alış Fiyatı: 51.387,45

Satış Fiyatı: 51.392,46

ÇEYREK ALTIN



Alış Fiyatı: 2.643,40

Satış Fiyatı: 2.701,63

ÇEYREK ALTIN (KAPALI ÇARŞI)



Alış Fiyatı: 2.721,54

Satış Fiyatı: 2.783,81

YARIM ALTIN



Alış Fiyatı: 5.270,28

Satış Fiyatı: 5.403,27

YARIM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)



Alış Fiyatı: 5.426,08

Satış Fiyatı: 5.567,62

CUMHURİYET ALTINI



Alış Fiyatı: 11.281,00

Satış Fiyatı: 11.452,00

CUMHURİYET ALTINI (KAPALI ÇARŞI)



Alış Fiyatı: 11.281,00

Satış Fiyatı: 11.452,00

GREMSE ALTIN



Alış Fiyatı: 27.336,00 27.670,00

GREMSE ALTIN (KAPALI ÇARŞI)



Alış Fiyatı: 27.215,44

Satış Fiyatı: 27.838,08

ATA ALTIN



Alış Fiyatı: 11.295,00

Satış Fiyatı: 11.379,00

ATA ALTIN (KAPALI ÇARŞI)



Alış Fiyatı: 11.226,37

Satış Fiyatı: 11.509,81

ZİYNET ALTIN



Alış Fiyatı: 10.573,60

Satış Fiyatı: 10.773,49

14 AYAR BİLEZİK GRAM



Alış Fiyatı: 937,88 1.116,80

18 AYAR BİLEZİK GRAM



Alış Fiyatı: 1.184,43

Satış Fiyatı: 1.370,00

22 AYAR BİLEZİK GRAM



Alış Fiyatı: 1.538,30

Satış Fiyatı: 1.629,71