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  • Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 14 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
Ekonomi

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 14 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Gram altın fiyatı, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesi aşağı yönlü bir grafikte seyrediyor. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 14 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

14 Eylül 2023 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 14 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
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Altın fiyatları ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesi geriledi. Gram altın 1652 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,907 TL seviyelerine kadar düştü. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 14 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı: 1.700,97

Satış Fiyatı: 1.702,64

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1.652,13

Satış Fiyatı: 1.652,38

ONS ALTIN / USD

Alış Fiyatı: 1.906,74

Satış Fiyatı: 1.907,03

ONS ALTIN / TL

Alış Fiyatı: 51.387,45

Satış Fiyatı: 51.392,46

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2.643,40

Satış Fiyatı: 2.701,63

ÇEYREK ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı: 2.721,54

Satış Fiyatı: 2.783,81

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5.270,28

Satış Fiyatı: 5.403,27

YARIM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı: 5.426,08

Satış Fiyatı: 5.567,62

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11.281,00

Satış Fiyatı: 11.452,00

CUMHURİYET ALTINI (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı: 11.281,00

Satış Fiyatı: 11.452,00

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 27.336,00 27.670,00

GREMSE ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı: 27.215,44

Satış Fiyatı: 27.838,08

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11.295,00

Satış Fiyatı: 11.379,00

ATA ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı: 11.226,37

Satış Fiyatı: 11.509,81

ZİYNET ALTIN

Alış Fiyatı: 10.573,60

Satış Fiyatı: 10.773,49

14 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış Fiyatı: 937,88 1.116,80

18 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış Fiyatı: 1.184,43

Satış Fiyatı: 1.370,00

22 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış Fiyatı: 1.538,30

Satış Fiyatı: 1.629,71

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