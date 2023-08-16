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  • Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 16 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
Ekonomi

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 16 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Hafta başından bu yana ons altının dalgalanması iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de aşağı çevirdi. Dün kapanışta 1.901 Dolar olan Ons altının spot piyasadaki fiyatı yüzde 0,18 artarak 1.905,17 dolar seviyesine yükseldi. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:27 - Güncelleme:
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 16 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
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Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Dün kapanışta 1.653 TL olan gram altın 1.657,89 liraya çıktı. Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,905 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 16 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1904,3

Satış Fiyatı 1904,5

14 AYAR ALTIN

Alış Fiyatı 945.91

Satış Fiyatı 1.126.59

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1550.50

Satış Fiyatı 1643.36

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1697.21

Satış Fiyatı 1719.63

YENİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2.772.00

Satış Fiyatı 2.808.00

ESKİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2.764.00

Satış Fiyatı 2.799.00

YENİ YARIM ALTIN

Alış Fiyatı 5.562.00

Satış Fiyatı 5.615.00

YENİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı 11.089.00

Satış Fiyatı 11.178.00

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