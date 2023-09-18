Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleşecek toplantısında politika faizini sabit tutacağını beklentisiyle yükselişe geçti. Gram altın 1675 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,929 dolarda dengelenmeye çalışıyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 18 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1.929,08

Satış Fiyatı 1.929,34

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1.553,43

Satış Fiyatı 1.646,05

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1.675,55

Satış Fiyatı 1.675,78

GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)



Alış Fiyatı 1.707,65

Satış Fiyatı 1.708,82

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2.680,89

Satış Fiyatı 2.739,90

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış Fiyatı 2.732,24

Satış Fiyatı 2.793,93

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )



Alış Fiyatı 5.447,40

Satış Fiyatı 5.587,85

YARIM ALTIN FİYATI



Alış Fiyatı 5.345,02

Satış Fiyatı 5.479,80

ATA ALTIN



Alış Fiyatı 11.406,00

Satış Fiyatı 11.494,00