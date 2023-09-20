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  • Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 20 Eylül 2023 Çeyrek altın, yarım, gram altın, cumhuriyet altını fiyatları
Ekonomi

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 20 Eylül 2023 Çeyrek altın, yarım, gram altın, cumhuriyet altını fiyatları

Gram altın fiyatı, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesi dalgalı seyrediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1930 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatları, bugün yapılacak Fed toplantısına odaklandı. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 20 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika, yarım gram altın ve cumhuriyet altını fiyatları

20 Eylül 2023 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 20 Eylül 2023 Çeyrek altın, yarım, gram altın, cumhuriyet altını fiyatları
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Altın fiyatları Fed'in faiz kararına odaklandı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı bugün açıklanacak. Piyasaları yakından ilgilendiren bu karar, altın fiyatlarının yönünü etkileyecek. Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,930 dolarda dengelenmeye çalışıyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 20 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Fed'in para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacak. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları...

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1.678,07

Satış Fiyatı 1.678,29

GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı 1.708,60

Satış Fiyatı 1.709,46

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1.930,41

Satış Fiyatı 1.930,66

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1.547,86

Satış Fiyatı 1.639,64

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2.684,91

Satış Fiyatı 2.744,00

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış Fiyatı 2.733,76

Satış Fiyatı 2.794,96

YARIM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı 5.450,42

Satış Fiyatı 5.589,92

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 5.353,05

Satış Fiyatı 5.488,00

ATA ALTIN

Alış Fiyatı 11.365,00

Satış Fiyatı 11.449,00

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