Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 21 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatlarını etkileyen ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı akşam saatlerinde açıklandı. Piyasaları yakından ilgilendiren bu karar sonrası Ons altın düşerken, gram altın yukarı yönde hareket ediyor. Altın fiyatlarını yakından takip edenler, piyasadaki hareketliliğe göre yatırımlarını yönlendiriyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 21 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları...

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1.676,18

Satış Fiyatı 1.676,42

GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı 1.707,92

Satış Fiyatı 1.709,09

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1.928,50

Satış Fiyatı 1.928,78

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1.538,46

Satış Fiyatı 1.636,93

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2.681,88

Satış Fiyatı 2.740,95

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış Fiyatı 2.732,66

Satış Fiyatı 2.794,36

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış Fiyatı 5.448,25

Satış Fiyatı 5.588,72

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 5.347,01

Satış Fiyatı 5.481,90

ATA ALTIN

Alış Fiyatı 11.296,00

Satış Fiyatı 11.430,00