Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 21 Temmuz 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı. Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımlarını durduracak olmasına bağlı olarak son 3 ayın zirvesini gördü. Dün 1.713 TL'den işlem gören 24 ayar gram altın fiyatı son dakika 1701 liradan işlem görüyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 21 Temmuz 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika serbest piyasada altın fiyatları
ONS ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı 1970.0
Satış Fiyatı 1970.4
14 AYAR ALTIN
Alış Fiyatı 953 TL
Satış Fiyatı 1144 TL
22 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1563 TL
Satış Fiyatı 1669 TL
24 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1712 TL
Satış Fiyatı 1747 TL
YENİ ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı 2,788.00 TL
Satış Fiyatı 2,853.00 TL
ESKİ ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı 2779 TL
Satış Fiyatı 2836 TL
YENİ YARIM ALTIN
Alış Fiyatı 5.575 TL
Satış Fiyatı 5.706 TL
YENİ TAM ALTIN
Alış Fiyatı 11.150 TL
Satış Fiyatı 11.359 TL