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  • Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 21 Temmuz 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
Ekonomi

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 21 Temmuz 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Hafta başından bu yana yükselen altın fiyatları, FED faiz kararı öncesi hafta ortasında rekor seviyeye çıktı. Altın onsu anlık olarak 1970 liradan işlem görüyor. Bilindiği üzere altın alış-satış fiyatları piyasalarda ve kuyumcularda değişiklik gösteriyor. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 21 Temmuz 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

21 Temmuz 2023 Cuma 08:18 - Güncelleme:
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 21 Temmuz 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
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Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı. Altın fiyatları, Fed'in faiz artırımlarını durduracak olmasına bağlı olarak son 3 ayın zirvesini gördü. Dün 1.713 TL'den işlem gören 24 ayar gram altın fiyatı son dakika 1701 liradan işlem görüyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 21 Temmuz 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika serbest piyasada altın fiyatları

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1970.0

Satış Fiyatı 1970.4

14 AYAR ALTIN

Alış Fiyatı 953 TL

Satış Fiyatı 1144 TL

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1563 TL

Satış Fiyatı 1669 TL

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1712 TL

Satış Fiyatı 1747 TL

YENİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2,788.00 TL

Satış Fiyatı 2,853.00 TL

ESKİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2779 TL

Satış Fiyatı 2836 TL

YENİ YARIM ALTIN

Alış Fiyatı 5.575 TL

Satış Fiyatı 5.706 TL

YENİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı 11.150 TL

Satış Fiyatı 11.359 TL

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