Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 23 Mayıs 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın 1249 liraya kadar gerilerken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,958 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 21 Mayıs 2023 23 Mayıs 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1958.30

Satış Fiyatı 1958.60

14 AYAR ALTIN

Alış Fiyatı 758.91

Satış Fiyatı 910.59

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1247.50

Satış Fiyatı 1328.36

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1366.21

Satış Fiyatı 1386.63

YENİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2239.00

Satış Fiyatı 2301.00

ESKİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2239.00

Satış Fiyatı 2294.00

YENİ YARIM ALTIN

Alış Fiyatı 4490.00

Satış Fiyatı 4644.00

YENİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı 8994.00

Satış Fiyatı 9218.00