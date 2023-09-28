Altın fiyatları düşüşe geçti. Ons altın 1874 dolar seviyelerine düşerek piyasalarda altın fiyatlarını aşağı çekti. Geçtiğimiz hafta 1680 liradan satılan gram altın bugün 1650 liranın altında seyrediyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 28 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum
Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları...
24 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1.648,80
Satış Fiyatı 1.649,05
GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)
Alış Fiyatı 1.700,48
Satış Fiyatı 1.702,48
ONS ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı 1.874,08
Satış Fiyatı 1.874,37
22 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1.535,69
Satış Fiyatı 1.629,87
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı 2.638,08
Satış Fiyatı 2.696,20
ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)
Alış Fiyatı 2.720,77
Satış Fiyatı 2.783,55
YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )
Alış Fiyatı 5.424,54
Satış Fiyatı 5.567,10
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı 5.259,67
Satış Fiyatı 5.392,40
ATA ALTIN
Alış Fiyatı 11.279,00
Satış Fiyatı 11.384,00