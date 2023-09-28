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  • Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 28 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
Ekonomi

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 28 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Gram altın fiyatı, Ons altındaki düşüş nedeniyle aşağı yönde hareket ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1874 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatlarını yakından takip edenler, piyasadaki hareketliliğe göre yatırımlarını yönlendiriyor. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 28 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

28 Eylül 2023 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 28 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
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Altın fiyatları düşüşe geçti. Ons altın 1874 dolar seviyelerine düşerek piyasalarda altın fiyatlarını aşağı çekti. Geçtiğimiz hafta 1680 liradan satılan gram altın bugün 1650 liranın altında seyrediyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 28 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları...

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1.648,80

Satış Fiyatı 1.649,05

GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı 1.700,48

Satış Fiyatı 1.702,48

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1.874,08

Satış Fiyatı 1.874,37

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1.535,69

Satış Fiyatı 1.629,87

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2.638,08

Satış Fiyatı 2.696,20

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış Fiyatı 2.720,77

Satış Fiyatı 2.783,55

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış Fiyatı 5.424,54

Satış Fiyatı 5.567,10

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 5.259,67

Satış Fiyatı 5.392,40

ATA ALTIN

Alış Fiyatı 11.279,00

Satış Fiyatı 11.384,00

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