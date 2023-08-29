Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 29 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşmüştü. Gram altın 1641 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,923 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 29 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1923.30

Satış Fiyatı 1923.60

14 AYAR ALTIN

Alış Fiyatı 936.91

Satış Fiyatı 1.119.59

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1536.50

Satış Fiyatı 1,633

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1682

Satış Fiyatı 1,708

YENİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2,752

Satış Fiyatı 2,790

ESKİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2,747

Satış Fiyatı 2,788

YENİ YARIM ALTIN

Alış Fiyatı 5.512

Satış Fiyatı 5.580

YENİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı 10.990

Satış Fiyatı 11.117.00