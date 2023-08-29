Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 29 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşmüştü. Gram altın 1641 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,923 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 29 Ağustos 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum
ONS ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı 1923.30
Satış Fiyatı 1923.60
14 AYAR ALTIN
Alış Fiyatı 936.91
Satış Fiyatı 1.119.59
22 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1536.50
Satış Fiyatı 1,633
24 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1682
Satış Fiyatı 1,708
YENİ ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı 2,752
Satış Fiyatı 2,790
ESKİ ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı 2,747
Satış Fiyatı 2,788
YENİ YARIM ALTIN
Alış Fiyatı 5.512
Satış Fiyatı 5.580
YENİ TAM ALTIN
Alış Fiyatı 10.990
Satış Fiyatı 11.117.00