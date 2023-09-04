Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 4 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları, doların hafif gerilemesi ve Fed'in faiz politikası nedeniyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Gram altın 1671 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,945 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 4 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum
ONS ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı 1945.05
Satış Fiyatı 1945.20
14 AYAR ALTIN
Alış Fiyatı 942.91
Satış Fiyatı 1.123.59
22 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1545.50
Satış Fiyatı 1,638
24 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1691
Satış Fiyatı 1,714
YENİ ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı 2,763
Satış Fiyatı 2,800
ESKİ ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı 2,754
Satış Fiyatı 2,791
YENİ YARIM ALTIN
Alış Fiyatı 5.543
Satış Fiyatı 5.599
ESKİ TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 10.967.00
Satış Fiyatı: 11.131.00
YENİ TAM ALTIN
Alış Fiyatı 11.052
Satış Fiyatı 11.156