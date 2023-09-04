Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 4 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları, doların hafif gerilemesi ve Fed'in faiz politikası nedeniyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Gram altın 1671 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,945 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 4 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1945.05

Satış Fiyatı 1945.20

14 AYAR ALTIN

Alış Fiyatı 942.91

Satış Fiyatı 1.123.59

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1545.50

Satış Fiyatı 1,638

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1691

Satış Fiyatı 1,714

YENİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2,763

Satış Fiyatı 2,800

ESKİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2,754

Satış Fiyatı 2,791

YENİ YARIM ALTIN

Alış Fiyatı 5.543

Satış Fiyatı 5.599

ESKİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10.967.00

Satış Fiyatı: 11.131.00

YENİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı 11.052

Satış Fiyatı 11.156