İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7584
  • EURO
    28,8874
  • ALTIN
    1672.77
  • BIST100
    8143.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 4 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
Ekonomi

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 4 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Gram altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının sonuna geldiği beklentileriyle yükselerek bir ayın zirvesine yaklaştı. Cuma günü 1.943 dolardan işlem gören ons altın bugün 1945 dolar civarında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 4 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

4 Eylül 2023 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 4 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
ABONE OL

Altın fiyatları, doların hafif gerilemesi ve Fed'in faiz politikası nedeniyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Gram altın 1671 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,945 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 4 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1945.05

Satış Fiyatı 1945.20

14 AYAR ALTIN

Alış Fiyatı 942.91

Satış Fiyatı 1.123.59

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1545.50

Satış Fiyatı 1,638

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1691

Satış Fiyatı 1,714

YENİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2,763

Satış Fiyatı 2,800

ESKİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2,754

Satış Fiyatı 2,791

YENİ YARIM ALTIN

Alış Fiyatı 5.543

Satış Fiyatı 5.599

ESKİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10.967.00

Satış Fiyatı: 11.131.00

YENİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı 11.052

Satış Fiyatı 11.156

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.