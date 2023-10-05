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  • Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 5 Ekim 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
Ekonomi

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 5 Ekim 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Gram altın fiyatı, hafta başından bu yana ilerlediği düşüş eğilimini durdurarak yatay ilerliyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1821 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatlarını yakından takip edenler, piyasadaki hareketliliğe göre yatırımlarını yönlendiriyor. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ekim 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

5 Ekim 2023 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 5 Ekim 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
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Altın fiyatları, ABD'de açıklanan verilerin beklentileri karşılayamaması sonrası düşüş eğilimine son verdi. Piyasaları yakından ilgilendiren bu karar sonrası altın fiyatları yatay yönde hareket ediyor. Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,821 dolarda dengelenmeye çalışıyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 5 Ekim 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları...

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1.614,24

Satış Fiyatı 1.614,42

GRAM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı 1.675,24

Satış Fiyatı 1.677,24

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1.821,31

Satış Fiyatı 1.821,52

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1.517,36

Satış Fiyatı 1.609,26

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2.582,78

Satış Fiyatı 2.639,58

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış Fiyatı 2.680,39

Satış Fiyatı 2.742,28

YARIM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış Fiyatı 5.344,03

Satış Fiyatı 5.484,57

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 5.149,41

Satış Fiyatı 5.279,16

ATA ALTIN

Alış Fiyatı 11.170,00

Satış Fiyatı 11.281,00

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