İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8244
  • EURO
    28,7987
  • ALTIN
    1658.44
  • BIST100
    8248.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 6 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
Ekonomi

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 6 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Gram altın fiyatı hafta başından bu yana düşüşe geçti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1926 dolar civarında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın, 24 ayar gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 6 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika altın alış-satış fiyatları

6 Eylül 2023 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 6 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
ABONE OL

Altın fiyatları, ONS altındaki dalgalanma nedeniyle inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Önceki gün 1681 lira dolaylarında seyreden gram altın fiyatı düşüşe geçti. Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,920 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 6 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 1.660,80 TL

Satış: 1.661,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.755,00 TL

Satış: 2.793,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 5.526,00 TL

Satış: 5.585,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 11.019,00 TL

Satış: 11.128,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 11.275,00 TL

Satış: 11.445,00 TL

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 9.174,30 TL

Satış: 9.408,26 TL

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.926,11 TL

Satış: 1.926,43 TL

HAS ALTIN FİYATI

Alış: 1.660,72 TL

Satış: 1.661,02 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.540,64 TL

Satış: 1.634,75 TL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.