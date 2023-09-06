Altın fiyatları, ONS altındaki dalgalanma nedeniyle inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Önceki gün 1681 lira dolaylarında seyreden gram altın fiyatı düşüşe geçti. Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1,920 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Peki Gram, çeyrek altın ne kadar 2023 bugün son dakika? İşte 6 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda son durum
GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Alış: 1.660,80 TL
Satış: 1.661,00 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.755,00 TL
Satış: 2.793,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 5.526,00 TL
Satış: 5.585,00 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 11.019,00 TL
Satış: 11.128,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 11.275,00 TL
Satış: 11.445,00 TL
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 9.174,30 TL
Satış: 9.408,26 TL
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.926,11 TL
Satış: 1.926,43 TL
HAS ALTIN FİYATI
Alış: 1.660,72 TL
Satış: 1.661,02 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.540,64 TL
Satış: 1.634,75 TL