İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,379
  • EURO
    9,0605
  • ALTIN
    458.317
  • BIST100
    1493
Ekonomi

Gram altın fiyatı kaç lira?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 454,5 liradan işlem görüyor.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:07
ABONE OL

2020'nin son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 454,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni yıla da yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 454,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını da 3.037 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 1.925 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.920 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 1.940 ve 1.970 doların gündeme gelebileceğini, 1.880 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.