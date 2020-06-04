Gram altın fiyatları 370 bandına düştü! Altın fiyatları daha da düşecek mi?

04 Haziran 2020 Perşembe 15:06 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 15:06

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş anbe an takip ediliyor. Yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın fiyatları, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti. Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Son günlerde ABD’de yaşanan olaylar ve dolardaki düşüş sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Yaşanan bu hareketlilik nedeniyle son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.

Pandemi sebebiyle ülkelerin çeşitli hizmet alımlarını azaltması, ürün giriş çıkışlarının kontrollü hale gelmesi sonucu yükselen dolar ve altın fiyatları, koronavirüs normalleşme sürecine ve Amerika'da yaşanan siyahi isyanına endeksli olarak düşüşe geçti.

Tüm dünyada dolaşımı yüksek olan Dolar, Euro döviz kurları ile altına yatırım yapılması da altın fiyatlarını etkiliyor.

ALTIN FİYATLARI DAHA DA DÜŞER Mİ?

Altın fiyatları alış ve satış arasındaki marş 6-7 lira iken 3 liraya düştü. Yani altın yatırımcısı alım satım yaparken bu rakam düşecek. Konut kredilerinin açıklanmasından dolayı altın yatırımı yapan vatandaşların biriktirdiği altınları peşinat için satması sonucu altın fiyatları düştü. Fakat altın fiyatlarının daha fazla düşmesi beklenmiyor.

ALTIN FİYATLARI 4 HAZİRAN 2020

Altın fiyatları son durum... 4 Haziran Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken gram altının fiyatı 371 liradan, çeyrek altın ise 612 liradan işlem görüyor. İşte, bugünün çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 371,22

SATIŞ: 371,35

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 605,70

SATIŞ: 612,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.411,60

SATIŞ: 2.439,90

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 2.444,07

SATIŞ: 2.472,85