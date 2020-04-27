Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Nisan 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

27 Nisan 2020 Pazartesi 10:51 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 10:51

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin en çok merak ettiği konulardan biri. Peki gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları 27 Nisan 2020 Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatları son 3 haftada ani bir yükselişe geçti. Ekonomide yükselişe geçerek damga vuran altın fiyatlarında koronavirüs sürecinde de bu hareketlilik devam ediyor. Altın yatırımcılarını üzen bu seyir, yeni alım yapacakları ise yakından ilgilendiriyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer güncel altın fiyatları.

Yatırımcının 'güvenli limanı' altın küresel piyasalardaki dalgalı seyre paralel yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik sebebiyle yatırım yapmak isteyenler internet üzerinden altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamları da merak ediliyor.

27 Nisan 2020 sabahında spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 617 lira, satış fiyatı ise 632 lira seviyelerinde yer alıyor. Gram altın fiyatı ise 385 lira bandının üzerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 27 Nisan Pazartesi gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz haftaya 378 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı haftanın son işlem gününde 386 lira seviyesine kadar yükselmiş ve haftayı bu değerler üzerinden kapatmıştı. Ancak yeni haftaya aşağı yönlü seyirle başlayan gram altın fiyatları bugün güne 385 lira seviyesinden başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatları öğle saatleri itibariyle güncelleniyor. Bu nedenle işlemler bir önceki kapanışın rakamsal değerleri üzerinden sürdürülüyor. Bugün çeyrek altın 618 lira alış ve 633 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

24 ayar külçe altının gramı 387,02 TL alış 387,39 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 621,20 TL alış 635,90 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.238,50 TL alış 1.271,40 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.542,30 TL alış 2.605,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

2.467,70

2.529,50

Ekonomi uzmanları, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiği görülüyor.