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  • Gram altın ne kadar 2023? Bugün son dakika çeyrek altın kaç TL? 2 Ekim 2023 Kapalıçarşı ve piyasalarda altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın ne kadar 2023? Bugün son dakika çeyrek altın kaç TL? 2 Ekim 2023 Kapalıçarşı ve piyasalarda altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya düşüş eğiliminde başladı. Bu hafta açıklanacak istihdam piyasası verileri öncesinde Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1842 dolardan işlem görüyor. Peki Gram altın ne kadar 2023? Bugün son dakika çeyrek altın kaç TL? İşte 12 Eylül 2023 Kapalıçarşıda ve piyasalarda 0.5 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatları

2 Ekim 2023 Pazartesi 11:29 - Güncelleme:
Gram altın ne kadar 2023? Bugün son dakika çeyrek altın kaç TL? 2 Ekim 2023 Kapalıçarşı ve piyasalarda altın fiyatları
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Altın fiyatları, ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileriyle altı ayın dip seviyesine yakın seyrediyor. Geçen hafta 1867 dolar olan ons altının spot piyasadaki fiyatı bugün 1.842,26 dolardan işlem görüyor. Peki Gram altın ne kadar 2023? Bugün son dakika çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Ekim 2023 Kapalıçarşı ve piyasalarda altın fiyatları

GRAM ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 1.677,19

Satış: 1.678,35

ONS ALTIN FİYATI (DOLAR)

Alış: 1.841,99

Satış: 1.842,26

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış: 1.624,95

Satış: 1.625,19

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.599,93

Satış: 2.657,19

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 2.683,50

Satış: 2.744,10

YARIM ALTIN

Alış: 5.183,60

Satış: 5.314,38

YARIM ALTIN ( KAPALI ÇARŞI )

Alış: 5.350,23

Satış: 5.488,21

22 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış: 1.518,23

Satış: 1.612,17

ATA ALTIN

Alış: 11.143,00

Satış: 11.259,00

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