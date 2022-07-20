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Ekonomi

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? 20 Temmuz 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Haftanın üçüncü günü olan 20 Temmuz Çarşamba serbest piyasada altın fiyatları araştırılıyor. Son günlerde döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle sert düşüşler yaşayan altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme gözlemleniyor. Gram altın güne 986 TL seviyelerinde başlarken 1579 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? İşte 20 Temmuz 2022 serbest piyasada altın fiyatları

20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
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Altın fiyatları yükselişe geçti. Altındaki bu hareketlenme serbest piyasada altın fiyatları alış satış rakamları konusunda yatırımcıları heyecanlandırdı. Fed faiz kararlarındaki beklentiler, enflasyon rakamları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatlarına etki ediyor. Peki, "20 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, Çeyrek altın kaç para?" İşte serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 1 aydır döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle düşüşe geçen altın fiyatları bu sabah yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki artış sonrası; Döviz kurunda dalgalanma, altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılmaya başlandı. Peki bugün 1 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Temmuz 2022 altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ve piyasalarda son durum

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 979,53

SATIŞ: 986,27

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

ALIŞ: 965,97

SATIŞ: 966,13

ALTIN/ONS ($) FİYATI

ALIŞ: 1.708,10

SATIŞ: 1.708,51

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.545,56

SATIŞ: 1.579,63

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.182,23

SATIŞ: 6.299,19

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.081,46

SATIŞ: 3.159,25

ZİYNET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.182,23

SATIŞ: 6.299,19

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.499,80

SATIŞ: 6.661,66

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

ALIŞ: 538,54

SATIŞ: 646,08

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

ALIŞ: 889,37

SATIŞ: 921,46

GREMSE ALTIN FİYATI

ALIŞ: 15.819,00

SATIŞ: 16.126,00

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