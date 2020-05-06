İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1652
  • EURO
    7,7449
  • ALTIN
    392.442
  • BIST100
    98487.5
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gram altın ne kadar oldu? 6 Mayıs 2020 gram altın, çeyrek altın ve güncel altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın ne kadar oldu? 6 Mayıs 2020 gram altın, çeyrek altın ve güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarının artması sonrası vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını yoğun olarak araştırıyor. Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın fiyatları son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte gram altın, çeyrek alrın, tam altın başta olmak üzere 6 Mayıs 2020 altın fiyatlarında son durum, güncel altın fiyatları…

06 Mayıs 2020 Çarşamba  10:54 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:54
ABONE OL

Gram altın fiyatının 380 lira seviyesini geçmesiyle birlikte altın yatırımcıları yoğun bir biçimde gram altın fiyatlarını takip etmeye başladı. Altın fiyatlarının yükselişi sonrası, 6 Mayıs 2020 altın fiyatlarında son durum nasıl? sorusu cevap buldu. Cumhuriyet altını bugün 2.538 liradan satılıyor. Ons altın ise 1.703 dolar seviyelerinde seyrediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altının gram fiyatı, çeyrek altın fiyatlarındaki son durum ve güncel altın fiyat bilgisi haberimizde yer alıyor.

Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan virüs salgınına bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Altının gram fiyatı, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel güne yükselişle başlamasının ardından 388 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 636,7 Lira

Yarım altın: 1.273 Lira

Gram altın: 388,46 Lira

Cumhuriyet altın: 2.542 Lira

Analistler, dünya genelinde yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasına karşın, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve gümrük tarifesi artırımlarının tekrar gündeme getirilmesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

Kontrolden çıkan araba iki otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.