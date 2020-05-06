Gram altın ne kadar oldu? 6 Mayıs 2020 gram altın, çeyrek altın ve güncel altın fiyatları

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:54

Gram altın fiyatının 380 lira seviyesini geçmesiyle birlikte altın yatırımcıları yoğun bir biçimde gram altın fiyatlarını takip etmeye başladı. Altın fiyatlarının yükselişi sonrası, 6 Mayıs 2020 altın fiyatlarında son durum nasıl? sorusu cevap buldu. Cumhuriyet altını bugün 2.538 liradan satılıyor. Ons altın ise 1.703 dolar seviyelerinde seyrediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altının gram fiyatı, çeyrek altın fiyatlarındaki son durum ve güncel altın fiyat bilgisi haberimizde yer alıyor.

Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan virüs salgınına bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Altının gram fiyatı, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel güne yükselişle başlamasının ardından 388 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 636,7 Lira

Yarım altın: 1.273 Lira

Gram altın: 388,46 Lira

Cumhuriyet altın: 2.542 Lira

Analistler, dünya genelinde yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasına karşın, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve gümrük tarifesi artırımlarının tekrar gündeme getirilmesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.