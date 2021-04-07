07 Nisan 2021 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 11:00

Altın fiyatları hem dolar kuru hem de ons altının etkisiyle yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında yaşanan iniş çıkışlar nedeniyle güncel altın yorumları yakından araştırılıyor. Yatırımcılar "Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?" sorularına cevap arıyor. Geçtiğimiz hafta doların yükselmesiyle birlikte artan altın fiyatları bu hafta yükseliş trendi içerisinde yer alıyor. İşte 7 Nisan 2021 gram, çeyrek, ons, cumhuriyet canlı altın fiyatlarında son durum..

Gram altın ne kadar oldu? sorusunun yanıtı vatandaşların merak ettiği konular arasında bulunuyor. Yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri araştırıyorlar. Gram altın bu sabah itibari ile 458 lira bandında seyrediyor. Peki çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son durum

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 458,00 TL

SATIŞ: 458,22 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 731,18 TL

SATIŞ: 755,60 TL

ALTIN ONS FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ: 1.741,40 TL

SATIŞ: 1.741,70 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.457,00 TL

SATIŞ: 1.506,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ: 2.914,00 TL

SATIŞ: 3.000,00 TL

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 2.943,00 TL

SATIŞ: 3.031,95 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.002,00 TL

SATIŞ: 3.080,00 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

ALIŞ: 413,00 TL

SATIŞ: 416,00 TL

Altın fiyatları dolar TL kurunda başlayan yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte yatırımcılar kazanmaya başladı.

Son dönemde altın fiyatlarındaki yaşanan artışlar, vatandaşları altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın satmak mı mantıklı almak mı mantıklı? sorularına cevap aramaya yönlendirdi.

Yurt içinde, dolar kurunun seyrinin altın fiyatlarının yönü açısından ana belirleyici olmaya devam etmesinin beklendiğini aktaran analistler, bugün ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısından gelecek açıklamaların izleneceğini bildirdi.

Döviz kurlarındaki yarım puanlık artış ve ons altının bin 730 doları aşarak bin 732 dolarda sabitlenmesi iç piyasada altın yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Altın, güvenli liman algısı oluşturduğu için yatırım aracı olarak görülüyor. Bu algıyla alışların artması, fiyatlarda yeniden hareketliliğe neden oluyor.

Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor.

Yatırımlık altın alırken bilezik gibi ziynet altını almak mantıklı değildir. Alım satım arasındaki fark nedeniyle takı altını satışta düşer. Gram altın, Çeyrek altın veya ons altın alış satış arasındaki farkın en az olduğu çeşitlerdir.

Koronavirüs nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde büyük bir yükseliş yakalamıştı. Gram ve çeyrek altın fiyatı ise geçtiğimiz aydan bu yana inişli çıkışlı bir grafik içerisinde ilerliyor.