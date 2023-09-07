Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Eylül 2023 Kapalı Çarşı altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum sorgulanıyor. Altının ons fiyatı, önceki gün kapanışına göre yüzde 0.11 azalışla 1.918 dolardan işlem görüyor. Kapalı Çarşıda altın fiyatları kuyumcularla farklılık gösteriyor. Kuyumcuda altın fiyatları Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre %5 ila %10 arasında daha yüksek olabilir. Peki Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

7 EYLÜL 2023 KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN ALIŞ/SATIŞ FİYATI NE KADAR?



1.683.03

1.705.83

ÇEYREK ALTIN ALIŞ/SATIŞ FİYATI NE KADAR?



2.749,00

2.786,00

YARIM ALTIN ALIŞ/SATIŞ FİYATI NE KADAR?



5.514.00

5.571.00

TAM ALTIN ALIŞ/SATIŞ FİYATI NE KADAR?



10.995,00

11.100.00

ATA ALTIN ALIŞ/SATIŞ FİYATI NE KADAR?



11.287.00

11.389.00

14 AYAR ALTIN ALIŞ/SATIŞ FİYATI NE KADAR?



937.23

1.117.47

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ/SATIŞ FİYATI NE KADAR?



1.537.26

1.630.69

ÇEYREK ALTIN ESKİ ALIŞ/SATIŞ FİYATI NE KADAR?



2.745,00

2.777,00

HAS ALTIN ALIŞ/SATIŞ FİYATI NE KADAR?



1.691.49

1.700.73

YARIM ALTIN ESKİ ALIŞ/SATIŞ FİYATI NE KADAR?



5480.00

5.546,00

TAM ALTIN ESKİ ALIŞ/SATIŞ FİYATI NE KADAR?



10.944

11.075

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI NEDEN FARKLI?



Kapalıçarşı altın fiyatları ve kuyumcu altın fiyatları arasındaki farklar, altının ağırlığına, kalitesine ve işçiliğine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle kuyumcu altın fiyatları Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre %5 ila %10 arasında daha yüksek olabilir.

Sonuç olarak, Kapalıçarşı altın fiyatları dünya piyasalarındaki altın fiyatlarına göre belirlenirken, kuyumcu altın fiyatları daha çok işçilik maliyetlerine bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle, kuyumcu altın fiyatları Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre biraz daha yüksek olabilir