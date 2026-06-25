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Ekonomi

Gram altında düşüş durdurulamıyor! Kasım 2025'ten bu yana bir ilk

Altın fiyatlarındaki geri çekilme hız kesmeden sürüyor. Güne düşüşle başlayan gram altın yüzde 0,4 değer kaybederek 5 bin 956 liraya gerilerken, çeyrek altın 9 bin 950 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 625 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4 bin doların altına sarktı.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Gram altında düşüş durdurulamıyor! Kasım 2025'ten bu yana bir ilk
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Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 5 bin 979 liradan tamamlamıştı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 5 bin 956 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 950 liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 625 liradan satılıyor.

Dün 3 bin 959 dolarla Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı günü yüzde 2,7 azalışla 3 bin 999 dolardan tamamladı.

Altının onsu bugün yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 978 dolardan işlem görüyor.

Faizlerin uzun bir süre yüksek kalabileceği endişeleri, güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik azalan soru işaretleriyle altının ons fiyatı, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4 bin doların altına sarktı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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