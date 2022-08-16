Gram altında düşüş sürecek mi? Merak edilen soruya cevap

Gram altın haftaya düşüş seyriyle birlikte başladı. Gram altındaki düşüş sürecek mi? Altın fiyatlarında yöne ne olacak? Güncel altın fiyatları nedir? Ons altında piyasaların ikiye bölündüğünü belirten uzmanlar, çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Fed toplantısının verilerinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

24 TV'ye konuşan Gedik Yatırım Danış. Genel Müdür Yrd. Eda Karadağ'ın açıklamaları şöyle:

"ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ BİRAZ SÜREBİLİR"

Ons altında piyasaların ikiye bölünmüş durumda olduğunu belirten Karadağ, şunları ifade etti:

ABD'de açıklanan istihdam verileri altın fiyatlarını baskılamış durumda. Hafta başı ile birlikte altında yüzde 1'lik bir kayıp var. Eğer ons altın, 1782 dolar seviyesinin altında hareketini devam ettirirse haftanın geri kalanında bu düşüş beklentisi biraz daha sürebilir. Bu hafta altın fiyatlarında çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Fed toplantısının verileri takip edilmeli. Biraz o taraf hareket yaratabilir. Ama çok olağan dışı bir durum olmadığı sürece altın biraz bekleme sürecine girecek diye düşünüyorum.