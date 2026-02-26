İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,888
  • EURO
    52,0315
  • ALTIN
    7331.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gram altında hareketli günler! Yükseliş sürüyor
Ekonomi

Gram altında hareketli günler! Yükseliş sürüyor

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gram altın yeni güne yükselişle başladı. Saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerine çıkan gram altın 7 bin 333 lira seviyesinden işlem görüyor.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
Gram altında hareketli günler! Yükseliş sürüyor
ABONE OL

Gram altın, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 300 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 7 bin 333 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 640 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,9 artışla 5 bin 198 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasında bugün gerçekleşecek görüşme yatırımcıların odağında yer alırken görüşmeden çıkacak sonuçların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Doların değer kaybetmesi, ABD gümrük tarifeleri politikası ile ABD-İran görüşmeleri konusundaki belirsizlik ortamı, altına olan talebin güçlü kalmasını sağlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.