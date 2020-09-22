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Ekonomi

Gram altında son durum ne?

Gram altın 469 lira seviyelerinden işlem görüyor.

AA22 Eylül 2020 Salı 11:17 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 11:17
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Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 468,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 468,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 468,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3.137 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,92'lik düşüşün ardından bugün de zayıf seyrini sürdürerek, yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.900 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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